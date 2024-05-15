«Ураганы» разрушили укрепления ВСУ в Херсонской области

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщило Минобороны России.

Артиллеристы нанесли несколько последовательных ударов по полученным от разведки координатам. Реактивные снаряды разрушили здания, укрепления, поразили технику и живую силу противника в Херсонской области.

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы работают круглосуточно.

Атаки «Ураганов» лишают националистов боеспособности, не позволяют им передвигаться, подвозить боеприпасы и проводить ротацию личного состава. Корректировка огня расчетами беспилотников дает возможность расходовать минимум боеприпасов при работе по целям на разных расстояниях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.