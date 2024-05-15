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Мишустин назначил главой таможни вице-губернатора Петербурга Пикалева

С февраля 2023 года временно исполняющим обязанности руководителя ФТС был Руслан Давыдов.
Владимир Рубанов 2024-05-15 02:38:35
© Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев стал руководителем Федеральной таможенной службы. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Пикалеву 55 лет. С 2019 года он занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Петербурга. До этого возглавлял одно из управлений службы безопасности президента России Федеральной службы охраны РФ, был вице-губернатором Ленинградской области.

В феврале 2023 года по достижении предельного возраста в 70 лет ушел в отставку прежний глава ФТС Владимир Булавин. С тех пор временно исполняющим обязанности руководителя службы был Руслан Давыдов.

#Санкт-Петербург #михаил мишустин #Назначение #таможня #ФТС #федеральная таможенная служба #Валерий Пикалев
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