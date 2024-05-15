Мишустин назначил главой таможни вице-губернатора Петербурга Пикалева

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев стал руководителем Федеральной таможенной службы. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Пикалеву 55 лет. С 2019 года он занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Петербурга. До этого возглавлял одно из управлений службы безопасности президента России Федеральной службы охраны РФ, был вице-губернатором Ленинградской области.

В феврале 2023 года по достижении предельного возраста в 70 лет ушел в отставку прежний глава ФТС Владимир Булавин. С тех пор временно исполняющим обязанности руководителя службы был Руслан Давыдов.