Пока речь не идет о том, чтобы украинские военные «повернули штыки» на Киев, но Владимир Зеленский чувствует опасность, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в программе Натальи Метлиной «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Вы видите, что Зеленский в который раз поменял руководителя Сил специальных операций. Он реально боится переворота. Он боится, что его «зачистят». Причем не обязательно угроза исходит со стороны России. Могут и свои это сделать. Он сейчас ведет Украину к гибели, и многие это понимают внутри Украины тоже», - сказал Царев.

У киевских властей сложнейшая ситуация. Им надо выставить войска в Харьковскую область и держать Часов Яр, потому что дальше открывается путь на Славянск и вообще возникает опасность обвала фронта, заявил Царев.

«Хотели бросить под Харьков «Азов»* (запрещен в России - прим. ред.), но он категорически отказался идти туда. Который якобы героически защищал Мариуполь. И который бросил Авдеевский коксохим. Их в Авдеевке на самом деле расстреливали, как в тире, но это не повод выполнять приказы», - сказал политик.

Кроме того, киевский режим активно строит укрепления вокруг Киева, потому что там боятся лично за себя, добавил он.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.