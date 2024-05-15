Под Белгородом ВСУ атаковали машину FPV-дроном, три человека ранены

Украинские военные атаковали FPV-дроном машину с мирными жителям в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Все произошло, когда автомобиль ехал по полю между селами Нехотеевка и Журавлевка под Белгородом. Из-за взрыва пострадали водитель и два пассажира, все они находятся в больнице, пишет «360».

Глава региона уточнил, что двое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. У одного из них черепно-мозговая травма, осколками посечено лицо. У второго - также осколочные ранения лица, а также груди и рук.

У третьего пострадавшего ранения мягких тканей лица. Ему обработали раны, а затем отправили домой, медицинскую помощь пациент будет получать амбулаторно, добавил Гладков.

Губернатор обратил внимание на то, что мужчины отправились на обстреливаемую территорию, не согласовав свой выезд, таким образом этой ситуации можно было бы избежать.