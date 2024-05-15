В Новосибирске прошел «пластиковый дождь»

В Новосибирске после пожара на мусорном полигоне «Левобережный» прошел «пластиковый дождь». Жители города опубликовали видео, на которых сообщают о каплях жженой пластмассы на автомобилях. По словам специалистов, продукты горения мог разнести сильный ветер.

«Может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе, таким образом продукты горения распространились», - сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Напомним, сильный пожар на полигоне «Левобережный» (также известном как Хилокский полигон) произошел вечером 14 мая. Из-за возгорания Новосибирск заволокло смогом.

Справиться с открытым горением удалось лишь только сегодня. Сейчас ведется работа по ликвидации глубинного тления.