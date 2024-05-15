Манипулятор стрелой обрушил указатели и камеры на ЦКАД

Конструкция с камерами и дорожным указателем рухнула на проезжую часть на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Волоколамского шоссе у деревни Высоково в Московской области. В 13.26 (по мск) участок дороги между 313-м и 314-м километрами ЦКАД заблокировали в обе стороны.

Как сообщает SHOT, причиной ДТП стал манипулятор, который стрелой протаранил конструкцию, после чего та упала на проезжающую «Ниву». Отмечается, что водитель белой легковушки отделался ушибами. По предварительным данным, больше никто не пострадал.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как металлическое сооружение полностью перекрыло полосы движения. В настоящее время пробка растянулась уже на несколько километров в обе стороны.

Некоторые водители сообщают, что движение по трассе восстановили, однако, судя по картам, участок остается перекрытым.