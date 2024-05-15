Автоэксперт Васильев объяснил опасность приема лекарств за рулем

Употребление целого ряда лекарственных препаратов за рулем автомобиля может привести к нежелательным или даже трагическим последствиям. Об этом в беседе со «Звездой» заявил автоэксперт Егор Васильев. Речь идет о целом ряде препаратов от простуды, аллергии, а также обезболивающих. Ранее Минздрав РФ опубликовал рекомендационный перечень из более чем 200 таких лекарств.

«Находясь за рулем автомобиля, человек должен быть в состоянии им управлять и реагировать на возникающие проблемы. Поэтому любые медикаменты, которые приводят к снижению реакции и к ухудшению способности человека трезво оценивать ситуацию вокруг себя, противопоказаны. Тем более человек в принципе не слишком приспособлен к управлению автомобилем. У нас очень невысокая скорость реакции, обработки информации», - рассказал Васильев.

Кроме лекарственных препаратов, на состояние водителя за рулем существенно влияет его общее физическое состояние, добавил эксперт. Поэтому в утомленном состоянии лучше воспользоваться общественным транспортом.

«Если мы говорим о профессиональных водителях, то у них четко регламентировано время труда и отдыха. На водителей легковых автомобилей это не распространяется. В любом случае надо всегда пытаться контролировать свое физическое состояние, понимать, что с тобой происходит», - добавил Васильев.

Автоэксперт также напомнил, что в аннотациях к большинству лекарственных препаратов написано, влияет ли их употребление на концентрацию и внимание водителя.