МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт Васильев объяснил опасность приема лекарств за рулем

Ранее Минздрав России опубликовал список из более чем 200 лекарственных препаратов, после применения которых запрещено или не рекомендуется водить автомобиль.
Ян Брацкий 2024-05-15 12:09:56
© Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Употребление целого ряда лекарственных препаратов за рулем автомобиля может привести к нежелательным или даже трагическим последствиям. Об этом в беседе со «Звездой» заявил автоэксперт Егор Васильев. Речь идет о целом ряде препаратов от простуды, аллергии, а также обезболивающих. Ранее Минздрав РФ опубликовал рекомендационный перечень из более чем 200 таких лекарств.

«Находясь за рулем автомобиля, человек должен быть в состоянии им управлять и реагировать на возникающие проблемы. Поэтому любые медикаменты, которые приводят к снижению реакции и к ухудшению способности человека трезво оценивать ситуацию вокруг себя, противопоказаны. Тем более человек в принципе не слишком приспособлен к управлению автомобилем. У нас очень невысокая скорость реакции, обработки информации», - рассказал Васильев.

Кроме лекарственных препаратов, на состояние водителя за рулем существенно влияет его общее физическое состояние, добавил эксперт. Поэтому в утомленном состоянии лучше воспользоваться общественным транспортом.

«Если мы говорим о профессиональных водителях, то у них четко регламентировано время труда и отдыха. На водителей легковых автомобилей это не распространяется. В любом случае надо всегда пытаться контролировать свое физическое состояние, понимать, что с тобой происходит», - добавил Васильев.

Автоэксперт также напомнил, что в аннотациях к большинству лекарственных препаратов написано, влияет ли их употребление на концентрацию и внимание водителя.

#Автомобиль #лекарства #автоэксперт #наш эксклюзив #аптечка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720