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На Алтае подростки перевернулись на иномарке, две девочки погибли

Сейчас следователи устанавливают, как автомобиль оказался в распоряжении детей.
Анна Назайкина 2024-05-15 12:13:34
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Кош-Агачском районе республики Алтай опрокинулся легковой автомобиль, двое детей погибли, еще четверо попали в больницу. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Возбуждено уголовное нарушение ПДД и эксплуатации ТС, совершенное лицом без права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Трагедия произошла сегодня примерно с трех ночи до пяти утра на «Чуйском тракте». Водитель иномарки двигался в направлении села Кош-Агач. Нарушив правила дорожного движения он не справился с управлением, авто съехало с дороги и перевернулось.

В результате погибли две 15-летние девушки, еще четверо подростков 15-17 лет госпитализированы. По данным правоохранителей, машина принадлежит местному жителю, который накануне оставил авто на станции технического обслуживания.

Сейчас следователи выясняют, как машина оказалась в распоряжении детей, почему они не были дома ночью и что стало причиной аварии.

#в стране и мире #авария #Трагедия #ДТП #СК РФ #подростки #Алтай
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