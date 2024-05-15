Экипажи Су-25 ударили ракетами по технике ВСУ в зоне спецоперации

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

На записи видно, что самолеты маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования.

Поражая цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.