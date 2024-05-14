Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ химического оружия

Боевики ВСУ применили химическое оружие в поселке Семеновка в ДНР. О военном преступлении киевского режима стало известно от мирных жителей. Они пожаловались на рвоту и сильный кашель, а также привкус миндаля и металла во рту.

Эксперты заявили о возможном использовании противником боеприпасов с синильной кислотой. Именно для нее характерны такие симптомы.

«Дышать практически невозможно. Слезы текут. До сих пор кашель, легкие болят до сих пор. А что оно такое - я не могу сказать», - рассказал житель Семеновки Андрей.

Андрей рассказал, что впервые почувствовал странный запах в подвале.

«Он в подвал заходит, бесцветный. Скорее всего, с беспилотника», - рассказал он.

Жители Семеновки рассказали, что приехавшие к ним боевики размещались в подвалах, где находились и мирные жители. Андрея и еще некоторых людей они выгнали на улицу.