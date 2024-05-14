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«Ураган» устроил бумажный дождь из агитлистовок для бойцов ВСУ

Листовки с призывами сдаться печатают в специальных мобильных военных типографиях недалеко от передовой.
Игорь Лапик 2024-05-14 05:30:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки «Восток» из Бурятии на Южно-Донецком направлении использовали тактику карусели для расчетов РСЗО «Ураган» - одна батарея выезжает на позиции, другая в это время перезаряжается, а третья перемещается к новому огневому рубежу. Такой метод позволяет исключить возможность ответного удара и менять позиции стрельбы до 10 раз в сутки.

Кроме боевых реактивных снарядов артиллеристы применяют и агитационные. Они характерного ярко-красного цвета и содержат вместо боевой части - листовки с призывами сдать позиции. Чтобы привлечь внимание националистов, они сделаны в виде денег. Например, купюра в 200 евро намекает на «груз-200» и призывает сдаться в плен, а на банкноте в 100 долларов изображен улыбающийся Зеленский, заставляющий идти на смерть за американские ценности.

Данная креативная партия купюр отпечатана в специальных мобильных военных типографиях, которые находятся недалеко от передовой. Она может свободно функционировать в полевых условиях, работает от генератора.

Украинские военнослужащие, если находят такую листовку, следуют указаниям и сдаются в плен безопасно. Один из экс-бойцов ВСУ, Евгений Погребняк, который сложил оружие в районе Урожайного, нашел агитку рядом со своим блиндажом, и, следуя инструкции, связался с российскими военнослужащими. Они отправили за ним дрон и таким образом указали дорогу.

Поэтому, реактивная система «Ураган» способна побеждать не только огневой мощью, но и силой убеждения. Комплекс выглядит, как большой корабль, который регулярно обслуживается и проверяется работа всех узлов и механизмов. По словам механика-водителя РСЗО «Ураган» с позывным Седой, машина может развивать скорость до 70 км/ч, что становится важным в условиях появления новой угрозы в виде дронов камикадзе.

#ураган #РСЗО #артиллеристы #наш эксклюзив #военнопленный #агитснаряды #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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