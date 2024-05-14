Захарова ответила Сунаку на слова о «ядерной эскалации» из-за России

Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака являются «отчаянной ложью», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление о поведении Владимира Путина, которое привело к опасной ядерной эскалации впервые с времен Карибского кризиса 1962 года.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова аргументировала, что, во-первых, именно киевский режим обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), во-вторых, что касается поставок газа, то Россия их не прекращала и на данный момент остается надежным поставщиком. Также она напомнила Сунаку про взрыв на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток -2 и о расследовании по этому делу, которое было свернуто сначала в Швеции и Дании, и тем же, скорее всего, закончится в ФРГ.

«Теперь о главном вранье Сунака. О том, что Москва якобы прекратила поставлять энергоресурсы. Так вот, оставшаяся работоспособной нитка – трубопровод B газопроводной системы СП-2 – и сейчас сохраняет работоспособность. Но он закрыт с той, западной стороны. Потому что в Вашингтоне запрещают», - сказала она.

Британский политик ранее заявил, что прекращение поставок газа оказало разрушительное воздействие на жизнь людей и поставило под угрозу энергетическую безопасность Великобритании. Также он обвинил Россию в постоянной опасности, из-за которой «сто миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома».