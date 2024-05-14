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Расчеты «Гиацинтов-Б» в Запорожье охотятся за М109 Paladin и М777

В мае артиллеристы уничтожили уже больше 10 единиц крупнокалиберного вооружения ВСУ.
2024-05-14 05:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В мае расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожили уже больше 10 единиц крупнокалиберного вооружения ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы поразили 155-миллиметровую американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую 2А65 «Мста-Б» и РСЗО Град. Кроме того, уничтожены самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-30 и 120- миллиметровые минометы противника.

«Ну, по ощущениям, активнее охотились, конечно же, за самоходками. То есть, прям очень активно охотились», - рассказал старший офицер артиллерийской батареи Антон.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» круглые сутки наносят удары по позициям и огневым точкам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Расчеты орудий уничтожают наблюдательные пункты, склады, автомобильную технику и пехоту ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #гаубицы #САУ #запорожская область #Херсонская область #М777 #Гиацинт-Б #М109 Paladin #группировка войск «Днепр»
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