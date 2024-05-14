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Полицейские изучили гильзы на месте стрельбы у ТЦ на севере Петербурга

После выстрелов злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивают. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Роман Закурдаев Анна Назайкина 2024-05-14 18:10:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полицейские оцепили место на парковке у крупного торгового центра на севере Санкт-Петербурга у станции метро «Пионерская», где сегодня днем в результате конфликта двух мужчин произошла стрельба, сейчас идет опрос свидетелей. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места.

Сейчас правоохранители разыскивает участника дорожного конфликта, стрелявшего из травматического оружия.

Все произошло сегодня днем в Приморском районе города. На парковке ТЦ на Коломяжском проспекте водитель дорогостоящей иномарки выстрелил в мужчину - в полицию обратилась жена пострадавшего. Ему оказывают помощь медики.

После выстрелов злоумышленник скрылся, его уже ищут. На месте произошедшего работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#Санкт-Петербург #стрельба #происшествие #полиция #наш эксклюзив
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