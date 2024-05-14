ГД утвердила Старовойта и Цивилева на посты глав Минтранса и Минэнерго

Государственная дума РФ единогласно утвердила кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта России.

За бывшего губернатора Курской области (2019-2024) отдали свои голоса 429 депутатов. Воздержавшихся не оказалось.

Кроме того, нижняя палата российского парламента утвердила кандидатуру Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ. За экс-губернатора Кемеровской области проголосовали 375 депутатов из 432, воздержались 57 человек.

Госдума также утвердила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта России. За его кандидатуру проголосовали 350 депутатов из 429.