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ГД утвердила Старовойта и Цивилева на посты глав Минтранса и Минэнерго

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры бывших губернаторов Курской и Кемеровской областей соответственно на новые должности.
Максим Крюков 2024-05-14 17:09:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственная дума РФ единогласно утвердила кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта России.

За бывшего губернатора Курской области (2019-2024) отдали свои голоса 429 депутатов. Воздержавшихся не оказалось.

Кроме того, нижняя палата российского парламента утвердила кандидатуру Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ. За экс-губернатора Кемеровской области проголосовали 375 депутатов из 432, воздержались 57 человек.

Госдума также утвердила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта России. За его кандидатуру проголосовали 350 депутатов из 429.

#Госдума РФ #минтранс рф #минэнерго рф #Сергей Цивилев #утверждение #кандидатуры #роман старовойт
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