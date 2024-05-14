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Совфед назначил Бориса Ковальчука на пост председателя Счетной палаты

За него отдали голоса все сенаторы, Матвиенко вручила ему копию соответствующего постановления.
Анна Назайкина 2024-05-14 17:27:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Совет Федерации утвердил кандидатуру Бориса Ковальчука на должности председателя Счетной палаты РФ, это решение сенаторы приняли единогласно.

Его кандидатуру представил полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания объявила, что поступило предложение назначить на этот высокий пост Ковальчука, далее прошло голосование. За него отдали свои голоса 172 человека из 172.

«Давайте поздравим Бориса Юрьевича с назначением... Чтобы он вышел с нашего заседания уже с полной уверенностью и почувствовал себя большим руководителем, я бы хотела вручить ему копию нашего постановления», - сказала Матвиенко.

Затем она передала Ковальчуку копию документа, сенаторы также поздравили его аплодисментами.

#валентина матвиенко #Совет Федерации #Председатель #Счётная палата #Борис Ковальчук
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