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Госдума утвердила Алиханова на должность главы Минпромторга

На посту нового министра промышленности и торговли Алиханов заменит Дениса Мантурова.
Андрей Аркадьев 2024-05-14 17:00:35
© Фото: Maksim Konstantinov, Globallookpress

Госдума утвердила кандидатуру Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ. В ходе голосования на заседании парламентарии поддержали его единогласно.

Теперь кандидатуру должен утвердить президент. Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призвал депутатов помочь ему в работе в новой должности.

Выступая на заседании Госдумы, Алиханов пообещал уделять отдельное внимание отечественной оборонке, продовольственной безопасности, а также развитию несырьевого неэнергетического экспорта.

Отметим, что Алиханов с 2016 года руководил Калининградской областью. В сентябре 2022 года баллотировался на второй срок и победил на выборах. До этого работал в Минпромторге и Минюсте РФ.

#госдума #Минпромторг #Алиханов
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