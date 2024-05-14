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Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по позициям ВСУ

Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2024-05-14 16:27:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как истребители-бомбардировщики Су-34 сбрасывают авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Российское оборонное ведомство сопроводило сообщение кадрами ударов по противнику.

«Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», - говорится в сообщении Минобороны.

Благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы превращаются в управляемые, что позволяет наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской ПВО.

На записи показаны взлет самолетов с полосы, работа летчиков в кабине, сброс боеприпасов, посадка. В описании к видео сказано, что боевая работа ведется вне зависимости от времени суток и погоды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-34 #ВСУ #спецоперация #Авиабомбы #МО РФ #СВО
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