Минсельхоз может закрыть цветочный рынок РФ для недружественных стран

Ввоз цветов из недружественных стран в Россию могут ограничить. Об этом заявила кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут на пленарном заседании Госдумы РФ, на котором проходит обсуждение кандидатур на должности министров в обновленном кабмине.

«Мы совместно с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», - заявила Лут.

Вместе с тем предусмотрены меры поддержки российских цветоводов. Среди прочего это льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.