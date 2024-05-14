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Минсельхоз может закрыть цветочный рынок РФ для недружественных стран

Кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут пообещала господдержку российским цветоводам.
Ян Брацкий 2024-05-14 13:21:33
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ввоз цветов из недружественных стран в Россию могут ограничить. Об этом заявила кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут на пленарном заседании Госдумы РФ, на котором проходит обсуждение кандидатур на должности министров в обновленном кабмине.

«Мы совместно с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», - заявила Лут.

Вместе с тем предусмотрены меры поддержки российских цветоводов. Среди прочего это льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.

#в стране и мире #цветы #Минсельхоз РФ #теплицы #растениеводство #Оксана Лут
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