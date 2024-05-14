МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС РФ

Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава».
2024-05-14 13:19:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», - сказал он.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках. Решение о разработке было принято в 1988 году.

«Булава» предназначена для вооружения подлодок проекта 955 и 955A (шифр «Борей»), относящихся к четвертому поколению.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #ВС РФ #МБР #Булава
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720