МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», - сказал он.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках. Решение о разработке было принято в 1988 году.

«Булава» предназначена для вооружения подлодок проекта 955 и 955A (шифр «Борей»), относящихся к четвертому поколению.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.