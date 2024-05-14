ВС РФ взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»* под Харьковом

Военнослужащие группировки войск «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»* в ходе боевых действий в Харьковской области. Министерство обороны РФ публикует кадры беседы с пленными.

Боевик формирования «Кракен»* Илья Гут отправился служить добровольцем. Был пленен 10 мая. Его подразделение понесло потери, когда российские бойцы пошли на штурм. В блиндаж с украинцами залетела граната, Гут получил осколочное ранение.

Российские военные предложили сдаться, что они и сделали. Как объяснил пленный, позиция, на которой он находился, не была готова к обороне.

«Было озвучено, что там есть "Купол", стоит РЭБ. По итогу этого не было. На тех позициях не было подготовленных огневых точек», - отметил он.

Гут констатировал, что в подразделение в последнее время набирается мало добровольцев. Боевик отметил гуманное отношение к пленным со стороны российских военных. Ему дали воды, перевязали рану и оказали первую медицинскую помощь.

Боевик формирования «Братство»* Максим Савлук также отправился воевать в качестве добровольца. По словам пленного, украинцы сейчас не замотивированы служить, так как ВСУ несут серьезные потери.

Савлук сдался в плен 10 мая. Позицию, на которой он находился, разнесла российская артиллерия. За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты, поэтому вести наблюдение стало неудобно.

Российские штурмовики закидали окопы боевиков гранатами. Украинцы пытались отстреливаться, но понесли потери в живой силе. В итоге на предложение россиян сдаться ответили согласием.

* Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.