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Автоэксперт Попов рассказал, как не сбить мотоциклиста

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов призвал водителей занимать на дорогах крайнее положение для безопасности мотоциклистов.
Ян Брацкий 2024-05-13 09:28:39
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

С наступлением теплой погоды на дорогах обостряется противостояние между мотоциклистами и автомобилистами. Иногда это заканчивается трагедией, рассказал в беседе со «Звездой» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, водителям нужно быть внимательнее.  

«Надо понимать, что мотоциклисты хуже видны. Надо четче контролировать мертвые зоны. Крутим головой, двигаемся вперед и назад. По идее это должно войти в привычку», - считает Попов.

Самая большая проблема во взаимоотношении мотоциклистов и водителей в том, что они обвиняют друг друга в нарушении правил дорожного движения, сказал эксперт.

«Принципиальный диспут между ними - это существующие в ПДД возможности движения в междурядье. Может ли мотоцикл проезжать между автомобилями в соседних полосах. Мое мнение, что не может. Полоса - это место, достаточное для движения автомобиля в один ряд и обустроенное с учетом безопасных интервальных расстояний. Мотоциклист сокращает это расстояние и жутко рискует», - добавил Попов.

При этом эксперт допустил поправки в ПДД, которые могли бы позволить мотоциклистам использовать свое преимущество малоформатного транспортного средства. Но только в случае затора, когда скорость потока небольшая и двухколесные участники дорожного движения могут объехать пробку без риска для жизни.

#мотоцикл #безопасность #автоэксперт #наш эксклюзив #дорога
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