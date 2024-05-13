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Минобороны показало кадры боев за Бердычи в ДНР

Нашим штурмовым группам и бойцам приходилось продвигаться по 2-3 человека.
2024-05-13 05:40:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Бердычей в Донецкой Народной Республике. Минобороны России опубликовало кадры боев за этот населенный пункт.

Наши бойцы заходили в поселок мелкими группами. Они пользовались всевозможными укрытиями и постоянно взаимодействовали с расчетами беспилотников, артиллерией и авиацией.

ВСУ постоянно применяли ударные FPV-дроны. Из-за этого нашим штурмовым группам и бойцам приходилось продвигаться по 2-3 человека. Опорные пункты и блиндажи зачищали стрелковым оружием и гранатами.

«Противник считал, что у нас не хватит сил. Когда начал конкретно уже понимать, что его поддавливают и ему деваться некуда, начал частями отводить свои войска», - рассказал командир штурмового взвода с позывным «Аверик».

По его словам, помощь нашим штурмовикам оказывала тяжелая артиллерия, минометы. В результате противнику пришлось отступить в лесополосу, где наши бойцы его догоняют и уничтожают.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #штурмовики #группировка войск «Центр» #бердычи
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