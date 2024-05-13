Командир танка Т-80БВ «Малой» рассказал о штурме Новомихайловки

Редкий случай, когда после выстрела хорошо видно и попадание - в виде вспышки вдалеке. Наш танк работает издалека с закрытой огневой позиции, но снаряд преодолевает расстояние за считанные секунды.

А вот так танки вешают так называемую аэрозольную завесу - сплошную стену дыма, за которой противнику ничего не видно. Под таким покровом танкисты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с другими дальневосточными подразделениями несколько месяцев назад начинали штурм Новомихайловки на Южно-Донецком направлении.

«Было наступление из четырех танков. Этот шел первым, с катковым тралом. Разминировал мины, проявил себя хорошо, сделали работу отлично», - рассказывает командир танка Т-80БВ с позывным «Малой».

Наступая на Новомихайловку, танкисты часто шли в авангарде, пробивая дорогу штурмовым группам. Передовым танком командовал, наверное, самый молодой командир боевой машины на всем направлении. В свои 20 лет он очень грамотно руководит действиями экипажа.

«Потом наступление было в Новомихайловке. Нас там ожидали. Только заехали в лесополку - сразу ПТУР прилетел в правую гусеницу. Третий каток полностью оторвало, вообще гуска разулась. Было попадание осколками в пушку, но серьезных травм нету - все обошлось», - рассказывает «Малой».

Танкисты-морпехи успешно поражали вражескую технику, которая заезжала в Новомихайловку на помощь своим. Тем самым облегчали задачу нашей пехоте. Вовремя дозаправляли танки, рискуя не меньше остальных, бойцы из роты подвоза горючего на своих топливозаправщиках.

Боевую технику не заправляют, а дозаправляют: бак никогда не бывает пустым. И к исходу боевых суток его нужно полностью наполнить. Неважно, сколько ты литров потратил - 10 или 50. Потому что никогда не знаешь, когда поступит новая боевая задача и техника должна быть всегда в готовности.

Танки Т-80БВ хорошо себя зарекомендовали в ходе СВО. Вот на этой боевой машине раненый ствол быстро подлатали, и теперь стреляет, как новенький.

«Недавно работали ночью на закрытой огневой позиции. Прилетела "Баба Яга". Сбить не получилось, но танку вреда не нанесла. Кидала снаряды в нас, но не попала», - рассказывает наводчик-оператор с позывным «Башка».

Бойцы дали своему танку прозвище «Барсик». Эта дальневосточная стальная кошка беспощадна к врагу и всегда выручает свой экипаж. Бронированный хищник и подрывы мин выдерживал, и попадания противотанковых ракет - и всегда спасал жизни людей. Как надежный боевой товарищ.