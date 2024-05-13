Актер Стив Бушеми попал в больницу после нападения неизвестного

Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после нападения неизвестного человека в Нью-Йорке, сообщает New York Post. 66-летний Бушеми прогуливался в районе Кипс-Бей на Манэттене на прошлой неделе, когда некий человек подошел и ударил его в лицо.

У актера отек лица и левого глаза, он госпитализирован. Представитель Бушеми сообщил, что «с ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка».

В полиции сообщили, что «невменяемый нападавший» скрылся и находится на свободе. Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии предполагаемого преступника. Это бородатый мужчина в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.

Стив Бушеми известен ролями в фильмах «Фарго», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Призрачный мир».

Это уже второе неспровоцированное нападение на актера в Нью-Йорке в этом году, пишет газета. 31 марта актер Майкл Штубарг вышел на пробежку по Верхнему Ист-Сайду, и его ударили камнем в затылок. Тогда полиция арестовала за нападение невменяемого 27-летнего бродягу.