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Актер Стив Бушеми попал в больницу после нападения неизвестного

У 66-летнего актера отек лица и левого глаза, он госпитализирован.
Владимир Рубанов 2024-05-13 04:34:00
© Фото: Dennis Van TineиGeisler-Fotopres Globallookpress

Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после нападения неизвестного человека в Нью-Йорке, сообщает New York Post. 66-летний Бушеми прогуливался в районе Кипс-Бей на Манэттене на прошлой неделе, когда некий человек подошел и ударил его в лицо.

У актера отек лица и левого глаза, он госпитализирован. Представитель Бушеми сообщил, что «с ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка».

В полиции сообщили, что «невменяемый нападавший» скрылся и находится на свободе. Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии предполагаемого преступника. Это бородатый мужчина в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.

Стив Бушеми известен ролями в фильмах «Фарго», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Призрачный мир».

Это уже второе неспровоцированное нападение на актера в Нью-Йорке в этом году, пишет газета. 31 марта актер Майкл Штубарг вышел на пробежку по Верхнему Ист-Сайду, и его ударили камнем в затылок. Тогда полиция арестовала за нападение невменяемого 27-летнего бродягу.

#сша #актер #безопасность #Нью-Йорк #полиция #нападение #манхэттен #Стив Бушеми
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