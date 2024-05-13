САУ «Мста-С» уничтожили взводный опорник ВСУ на Херсонском направлении

Расчеты 152-миллиметровых орудий 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожили взводный опорный пункт с живой силой ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Опорник обнаружили в ходе разведывательно-поисковых действий. После того как его координаты передали на пункт управления артиллерией, экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и нанесли удар.

Российские самоходки работают на Херсонском направлении по бронетехнике, складам боеприпасов, укрепленным позициям ВСУ и лодкам противника на правом берегу Днепра.

«Компьютер работает у нас. Не нужно бегать, выставлять точку наводки, бусоль, ориентировать машину, чтобы не рисковать жизнью. Можно все на компьютере согласовать и стрелять. Приехал, навелся, выстрелил», - рассказал наводчик орудия с позывным Русь.

Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров. Скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.