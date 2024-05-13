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Педагог из Белгорода рассказала об ударе по жилому дому

По словам женщины, на связь пока не выходит семья одной из учениц, у которой в доме на улице Щорса жила бабушка.
Владимир Рубанов 2024-05-13 02:36:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Педагог из Белгорода рассказал, что после удара по жилой многоэтажке и обрушения подъезда начала обзванивать своих учеников. Пока не известна судьба одной из учениц.

«В момент прилета я была тут, в укрытии. С этой стороны был прилет. Там, видите, мешками закрыто - так дрожало, сильно. Понятно было, что ударило тут где-то», - рассказала она.

После того как объявили отбой тревоги, педагог выбежала и увидела дым, а вместо подъезда в многоэтажке - дыра.

«Вспомнила, что у меня в этом подъезде два ученика живут. Побежала сразу к дому - вдруг нужная моя помощь. Одну ученицу увидела. Дозвонилась маме другого ученика, она говорит - у меня полквартиры нет», - рассказала она.

По ее словам, на связь пока не выходит семья одной из учениц, у которой в доме на улице Щорса жила бабушка. В результате обрушения подъезда в 10-этажном доме, по последним данным МЧС, погибли 14 человек.

#белгородская область #ВСУ #МЧС #белгород #Обстрел #мирные жители #жертвы
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