Педагог из Белгорода рассказала об ударе по жилому дому

Педагог из Белгорода рассказал, что после удара по жилой многоэтажке и обрушения подъезда начала обзванивать своих учеников. Пока не известна судьба одной из учениц.

«В момент прилета я была тут, в укрытии. С этой стороны был прилет. Там, видите, мешками закрыто - так дрожало, сильно. Понятно было, что ударило тут где-то», - рассказала она.

После того как объявили отбой тревоги, педагог выбежала и увидела дым, а вместо подъезда в многоэтажке - дыра.

«Вспомнила, что у меня в этом подъезде два ученика живут. Побежала сразу к дому - вдруг нужная моя помощь. Одну ученицу увидела. Дозвонилась маме другого ученика, она говорит - у меня полквартиры нет», - рассказала она.

По ее словам, на связь пока не выходит семья одной из учениц, у которой в доме на улице Щорса жила бабушка. В результате обрушения подъезда в 10-этажном доме, по последним данным МЧС, погибли 14 человек.