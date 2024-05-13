В Архангельске загорелся теплоход «М.В. Ломоносов», который находится на ремонте, сообщает пресс-служба МЧС России. Уточняется, что горит верхняя палуба судна - огонь распространился на площади 936 кв. м.

«По данным администрации, людей внутри нет. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники», - сказано в сообщении.

Основная задача спасателей - ликвидировать возгорание, а также защитить соседнее судно из-за возникшей угрозы переброса пламени на него. На кадрах, опубликованном ведомством, видно, что спасатели в основном тушат пламя с причала, некоторые - с нижней палубы. Над теплоходом в небо поднимается густой серый дым, видны очаги пламени в некоторых помещениях теплохода и на верхней палубе.