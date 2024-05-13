МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Архангельске загорелся теплоход «М.В.Ломоносов»

По информации МЧС РФ, людей на судне нет, о пострадавших не сообщается.
Ирина Егорова 2024-05-13 23:27:28
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

В Архангельске загорелся теплоход «М.В. Ломоносов», который находится на ремонте, сообщает пресс-служба МЧС России. Уточняется, что горит верхняя палуба судна - огонь распространился на площади 936 кв. м.

«По данным администрации, людей внутри нет. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники», - сказано в сообщении.

Основная задача спасателей - ликвидировать возгорание, а также защитить соседнее судно из-за возникшей угрозы переброса пламени на него. На кадрах, опубликованном ведомством, видно, что спасатели в основном тушат пламя с причала, некоторые - с нижней палубы. Над теплоходом в небо поднимается густой серый дым, видны очаги пламени в некоторых помещениях теплохода и на верхней палубе.

#пожар #МЧС РФ #Архангельск #спасатели #судно #теплоход #палуба
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720