Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах ГУР МО Украины

Сотрудники УФСБ Приморья задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской разведки. Видео задержания местного жителя опубликовано в Telegram-канале Антитеррор Приморья.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России», - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ «Государственная измена», по которой грозит пожизненное лишение свободы.

Сам госизменник на камеру заявил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать и помогать следствию. По словам приморца, он понимает, что предоставлял информацию, которая могла быть использована против ВС РФ.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали другого жителя Приморья, который вел переписку в Сети с представителем украинской националистической организации, подконтрольной ГУР МОУ. Подозреваемый инициировал общение с представителем запрещенной в РФ организации для оказания содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации.