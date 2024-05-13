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Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах ГУР МО Украины

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Ирина Егорова 2024-05-13 02:34:37
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: УФСБ по Приморскому краю

Сотрудники УФСБ Приморья задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской разведки. Видео задержания местного жителя опубликовано в Telegram-канале Антитеррор Приморья.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России», - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ «Государственная измена», по которой грозит пожизненное лишение свободы.

Сам госизменник на камеру заявил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать и помогать следствию. По словам приморца, он понимает, что предоставлял информацию, которая могла быть использована против ВС РФ.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали другого жителя Приморья, который вел переписку в Сети с представителем украинской националистической организации, подконтрольной ГУР МОУ. Подозреваемый инициировал общение с представителем запрещенной в РФ организации для оказания содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации.

#разведка #Украина #ФСБ РФ #приморье #Задержание #Госизмена #мужчина #Шпион
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