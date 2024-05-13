Ксения Шойгу анонсировала масштабную реставрацию фортов Кронштадта

Масштабная реставрация исторических фортов Кронштадта продолжится. В этом году там проложат все необходимые коммуникации. К восстановлению также привлекут инвесторов. Об этом заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Она отметила, что в прошлом году были проведены комплексные фасадные работы, благодаря чему форты преобразились. Также Ксения Шойгу рассказала о проведении выставок в рамках Военно-морского салона.

«В этом году также планируется проведение выставки "Флот" на территории конгрессно-выставочного комплекса. Помимо этого, будет проведена беспрецедентная выставка военных кораблей, и абсолютно убеждена, что мы обеспечим доступность транспортную от экспозиции основной до, соответственно, морской ее части», - заявила Ксения Шойгу.

Кроме того, она в очередной раз подчеркнула необходимость транспортной доступности кластера с учетом запуска на морские маршруты Санкт-Петербург - «Остров фортов», так как интерес к проекту только растет.