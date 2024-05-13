Собянину показали новую сборку «Москвичей» по технологии полного цикла

«Москвичи» начали собирать по технологии полного цикла. Старт новому производству автомобилей дал мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что для перехода на этот формат на предприятии смонтировали современную роботизированную систему сварочного оборудования. Причем ее специально разработали для автозавода.

«Мы переходим на полный технологический цикл в сборке. Пожалуй, первые в стране. Среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами. Помимо сварки, будет покраска кузова и впервые в России, наверное, усиленное декоративное покрытие кузова с учетом наших климатических условий. Ну, а дальше, конечно, будем углублять локализацию и, самое главное, создавать собственный автомобиль», - заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, новое покрытие дополнительно защитит кузов «Москвича» от коррозии. Также в планах у завода перейти на собственные металл и штамповку. Уточняется, что на линии полного цикла уже собрали 70 тестовых автомобилей. Они успешно прошли все необходимые проверки.