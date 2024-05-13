Минсельхоз Польши отменил переговоры с Украиной из-за коррупции

Варшава отменила переговоры с Киевом, которые были запланированы на 14 мая, по вопросам сельского хозяйства в связи с обвинениями части переговорщиков с украинской стороны в коррупции. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

«Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности», - передает его слова RT.

Замминистра также отметил, что польская сторона не собирается вести переговоры «с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции». При этом он не уточнил, кого именно обвинили в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, Колодзейчак считает, что Минсельхоз республики не сумел разрешить всех проблем фермеров, которые привели к их массовым протестам. Напомним, массовые протесты фермеров начались в Польше в феврале этого года. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины и увеличить поддержку национального животноводства.