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Минсельхоз Польши отменил переговоры с Украиной из-за коррупции

Замглавы Минсельхоза республики Михал Колодзейчак отметил, что польская сторона не будет вести переговоры «с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции».
Максим Крюков 2024-05-13 18:03:13
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Варшава отменила переговоры с Киевом, которые были запланированы на 14 мая, по вопросам сельского хозяйства в связи с обвинениями части переговорщиков с украинской стороны в коррупции. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

«Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности», - передает его слова RT.

Замминистра также отметил, что польская сторона не собирается вести переговоры «с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции». При этом он не уточнил, кого именно обвинили в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, Колодзейчак считает, что Минсельхоз республики не сумел разрешить всех проблем фермеров, которые привели к их массовым протестам. Напомним, массовые протесты фермеров начались в Польше в феврале этого года. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины и увеличить поддержку национального животноводства.

#Украина #Польша #коррупция #переговоры #Минсельхоз
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