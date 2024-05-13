В Испании впервые выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей

В Испании впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом Е. Об этом сегодня пишет газета El Pais со ссылкой на исследователей из Института биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове.

«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц», - сообщили ученые.

Речь идет о крысином гепатите типа Е, впервые выявленном в 2010 году в ФРГ. Сначала считалось, что он не передается человеку. Но восемь лет спустя в Гонконге зарегистрировали первый случай заражения у 56-летнего мужчины.

По словам ученых, около 30% обитающих в испанских городах крыс являются носителями вируса. На данный момент точно неизвестно, как он передается людям от животных.

Исследователи отмечают, что реальная заболеваемость неизвестна. Они предполагают, что в Испании ежегодно регистрируется более 100 случаев заражения.