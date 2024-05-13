МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Испании впервые выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей

По словам ученых, около 30% городских крыс являются носителями вируса.
Сергей Лебедев 2024-05-13 16:43:41
© Фото: Dieter Mahlke, imagebroker.com, Global Look Press

В Испании впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом Е. Об этом сегодня пишет газета El Pais со ссылкой на исследователей из Института биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове.

«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц», - сообщили ученые.

Речь идет о крысином гепатите типа Е, впервые выявленном в 2010 году в ФРГ. Сначала считалось, что он не передается человеку. Но восемь лет спустя в Гонконге зарегистрировали первый случай заражения у 56-летнего мужчины.

По словам ученых, около 30% обитающих в испанских городах крыс являются носителями вируса. На данный момент точно неизвестно, как он передается людям от животных.

Исследователи отмечают, что реальная заболеваемость неизвестна. Они предполагают, что в Испании ежегодно регистрируется более 100 случаев заражения.

#в стране и мире #испания #Вирус #ученые #заболевание #человек #крыса #гепатит
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720