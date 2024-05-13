Экипаж Ка-52М лишил украинских боевиков опорников в зоне СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами. На записи видно, как машины взлетают, набирают высоту, мчатся над полями, пускают ракеты. Также показаны кадры объективного контроля с результатами ударов.

Отработав по целям, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.