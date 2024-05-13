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Воробьев увеличил финансирование ремонта автобусов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о покупке новых автобусов по государственной программе лизинга.
Ян Брацкий 2024-05-13 14:24:29
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Власти Московской области увеличили финансирование работ по модернизации транспортных баз и повышение зарплаты тем, кто ремонтирует автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.  

«Мы дополнительно приобретаем новые транспортные средства, в том числе и по государственной программе лизинга», - сообщил он на заседании областного правительства.

По каждому виду маршрутов предусмотрена своя схема модернизации. Власти проанализировали своевременность ремонта и оптимизацию маршрутов общественного транспорта, пишет «360». При этом оптимизация не означает сокращение, уточнил Воробьев. Речь идет о наладке маршрутов в каждом муниципалитете.

#Московская область #автобус #губернатор #Воробьев
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