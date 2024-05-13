Три человека погибли при обстреле ВСУ Краснодона в ЛНР

Три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела украинскими националистами города воинской славы Краснодон в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ее глава Леонид Пасечник.

«В результате обстрела... образовался сильный пожар. На данный момент сотрудники МЧС уже подошли вплотную и приступили к ликвидации очагов возгорания. В тушении пожара помогают и наши военные», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Одна из составных частей ракеты, которую ВСУ выпустили по городу, упала на детскую площадку местного парка. В тот момент там не было детей. Сейчас на месте работают представители Следственного комитета.