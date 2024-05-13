МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три человека погибли при обстреле ВСУ Краснодона в ЛНР

Под обстрелом оказалась промышленная зона в Краснодоне, после детонации там начался пожар.
Ян Брацкий 2024-05-13 13:57:59
© Фото: glava_lnr_info, Telegram © Видео: glava_lnr_info, Telegram

Три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела украинскими националистами города воинской славы Краснодон в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ее глава Леонид Пасечник.

«В результате обстрела... образовался сильный пожар. На данный момент сотрудники МЧС уже подошли вплотную и приступили к ликвидации очагов возгорания. В тушении пожара помогают и наши военные», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Одна из составных частей ракеты, которую ВСУ выпустили по городу, упала на детскую площадку местного парка. В тот момент там не было детей. Сейчас на месте работают представители Следственного комитета.

#ЛНР #Обстрел #пасечник #Краснодон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720