Десантники сбили из пулемета дрон типа «Баба Яга» над Часовым Яром

Подразделения противовоздушной обороны из состава группировки войск «Юг» уничтожили украинский беспилотник типа «Баба Яга» в небе над Часовым Яром, сообщило Минобороны России.

Бойцы ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ прикрывают от ударов с воздуха штурмовые подразделения десантников между Ивановским и Часовым Яром. Зенитчики постоянно несут боевое дежурство и защищают подразделения в ходе активных боевых действий.

В ходе дежурства забайкальские десантники обнаружили украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга». Дрон приближался к нашим передовым позициям и нес несколько 82-миллиметровых мин.

Десантники открыли по беспилотнику огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12. Пока один из бойцов стрелял по дрону, другой прикрывал его от атаки с воздуха.

В результате десантники сбили дрон. До наших позиций он не добрался.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.