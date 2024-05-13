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Ростовский губернатор сообщил о взорванном на границе с ЛНР доме

Предварительной причиной инцидента мог послужить взрыв газовоздушной смеси.
Ян Брацкий 2024-05-13 12:51:58
© Фото: golubev_vu, Telegram

Частный жилой дом в поселке Лиховском Ростовской области разрушен взрывом. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в городскую больницу, написал он в своем Telegram-аккаунте.

«По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Расследование продолжается», - написал Голубев.

По его словам, инцидент произошел около десяти часов утра. Поселок находится в пятнадцати километрах от границы с Луганской народной республикой.

#в стране и мире #взрыв #Ростовская область #ЛНР #голубев
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