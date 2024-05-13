Ростовский губернатор сообщил о взорванном на границе с ЛНР доме

Частный жилой дом в поселке Лиховском Ростовской области разрушен взрывом. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в городскую больницу, написал он в своем Telegram-аккаунте.

«По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Расследование продолжается», - написал Голубев.

По его словам, инцидент произошел около десяти часов утра. Поселок находится в пятнадцати километрах от границы с Луганской народной республикой.