Риелтор Барсуков рассказал о рисках покупки квартиры на торгах

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Звезде» о рисках, с которыми может столкнуться покупатель квартиры на торгах. Сама процедура аукциона устроена безопасно, но есть некоторые подводные камни, о которых риелтор посчитал нужным предупредить.

«Первое, что нужно понять. На торгах цены привлекательные, но это торги. В ходе них цена будет поднята. Войти в торги легче, чем раньше. Если ты купил объект недвижимости, то все, что было до торгов, не твоя проблема. Даже если когда-то были нарушены чьи-то права», - рассказал Барсуков.

В условиях растущей конкуренции все чаще недвижимость продается практически по рыночной цене. Поэтому заработать на разнице купли-продажи таких квартир очень сложно, добавил эксперт. Несмотря на безопасность сделки, необходимо тщательно изучить всю процедуру, прежде чем принять в ней участие, посоветовал Барсуков.

«Вносится обеспечительный платеж. Он обычно приличный. Если ты торги проиграл, не смог победить на аукционе, то тебе его вернут. Не сразу, но вернут. Порядка трех недель деньги полежат. Иногда люди ввязываются в сомнительную операцию. Есть две квартиры, и ты их авансируешь, чтобы увеличить шансы на выигрыш. А потом оба аукциона выигрываешь. Соответственно, выбор: либо ты ищешь деньги и покупаешь обе квартиры, либо теряешь задаток», - предупредил риелтор.

Перед покупкой квартиры с торгов будет не лишним узнать, как прежний владелец осуществлял обязательные платежи и отчисления. Коммунальные долги, например, не переходят на нового собственника, а капремонт переходит. Если долго не платили, то долги могут быть приличными, сказал эксперт рынка недвижимости.