ФСБ задержала финансировавшего ВСУ экс-сотрудника «Яндекса»

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене - мужчина признался в финансировании ВСУ, негативном отношении к власти и участии в митингах. Об этом задержанный сказал на видео, распространенном пресс-службой ФСБ.

«Установлено, что после начала СВО фигурант осуществил перевод личных денежных средств на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», - уточнили в пресс-релизе службы.

Сообщается, что мужчина уезжал из России после февраля 2022 года, тем самым он пытался избежать призыва в рамках частичной мобилизации. Тогда же он совершил переводы на счет украинской «благотворительной организации».

Задержание было проведено в Нижегородской области. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ранее он также привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.