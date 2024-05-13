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В Москве задержали девять граждан РФ, финансировавших ВСУ

Некоторые участники преступной группировки находятся за пределами России, в том числе на территории Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-05-13 11:44:55
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Сотрудники полиции раскрыли группу мошенников из разных регионов России, обманувших москвичей на 50 миллиардов рублей, часть из которых пошла на финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн рублей. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Речь идет о девяти задержанных, они применяли схему, раскрытую еще весной прошлого года. Преступники входили в доверие к пострадавшим и убеждали их взять кредит на крупную сумму и перечислить средства на указанный счет. Затем жертв призывали уехать ради обеспечения безопасности их родных и близких. Тем временем мошенники вымогали средства у родственников.

В отношении аферистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Вымогательство» и «Организация преступного сообщества». Некоторые участники группировки находятся за пределами России, в том числе на территории Украины, предположительно, их будут объявлять в международный розыск.

#в стране и мире #Задержание #Ирина Волк #МВД России #финансирование всу
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