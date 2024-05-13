Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, который сейчас участвует в специальной военной операции на Украине, сообщил, что его машину взорвали в зоне СВО. В своем Telegram-аккаунте он опубликовал видео, на котором горит его машина.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным», - написал Харитонов.

Депутат добавил, что расследование этого случая взял под контроль особый отдел бригады, ведутся следственные действия, сообщает Life.

Напомним, Денис Харитонов занял должность депутата в Астраханской областной думе осенью 2021 года. В октябре 2023 года он сообщил, что отправился в зону специальной военной операции добровольцем.