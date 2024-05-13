МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты Д-30 уничтожили укрывшихся в блиндажах боевиков в зоне СВО

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили врага, окопавшегося на своих временных позициях.
2024-05-13 12:38:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи с укрывшимися в них украинскими боевиками. Видео с боевой работой артиллеристов показало Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчет Д-30 наводит орудие на цель и ведет огонь. Видно, как происходит заряжание снаряда и гильзы с метательным зарядом, а также сама стрельба. В описании говорится, что артиллеристы работают в любое время суток.

От начала проведения расчетов до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Огонь ведется и на дальности, достигающей 15 километров.

Помогают артиллеристам беспилотники. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. После поражения вражеского объекта расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #д-30 #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720