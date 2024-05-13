Расчеты Д-30 уничтожили укрывшихся в блиндажах боевиков в зоне СВО

Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи с укрывшимися в них украинскими боевиками. Видео с боевой работой артиллеристов показало Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчет Д-30 наводит орудие на цель и ведет огонь. Видно, как происходит заряжание снаряда и гильзы с метательным зарядом, а также сама стрельба. В описании говорится, что артиллеристы работают в любое время суток.

От начала проведения расчетов до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Огонь ведется и на дальности, достигающей 15 километров.

Помогают артиллеристам беспилотники. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. После поражения вражеского объекта расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.