Ветераны и участники СВО обменялись пожеланиями в День Победы

Тех, кто прошел Великую Отечественную войну, к сожалению, осталось совсем мало. Тем, кто воевал и выжил, сейчас уже по 100 лет. Целый век, за который это поколение повидало все: и войну, и Победу, восстановление страны и ее крушение. Новое возрождение и вновь необходимость борьбы с фашизмом.

Ход времени не остановить, но крайне горько видеть, как с каждым годом становится все меньше ветеранов на улицах наших городов. Вспоминаешь, как 20, 30 лет назад в Москве в Парке Горького, у Большого театра они гуляли еще бодрые, полные сил, с орденами и медалями, в окружении родственников и друзей. Кто-то еще надеялся встретить однополчан.

Сегодня у многих на это уже нет ни сил, ни здоровья.

Майский снег крупными хлопьями кружит в воздухе. Абсолютно неожиданная картина для столь поздней весны. Этот День Победы вошел в историю как самый холодный. Но никакая погода не помешала подарить тепло нашим победителям. Ветеран Великой Отечественной Юрий Емельянович Горбачев прильнул к заснеженному окну. Ему 103 года. Родственники не отпустили в такую метель на улицу. И вот прямо во дворе для него проходит персональный Парад Победы.

Всех замерзших юнармейцев Юрий Емельянович после концерта сразу же пригласил к себе домой - греться.

100-летний ветеран Федор Иванович Исаев встречает 9 Мая на лавочке у своего дома. А в глазах - слезы. Он просто вышел на прогулку, а поздравить его собрались все соседи. Но самое главное - приехала любимая правнучка Катя.

Федор Исаев ушел на фронт сразу после 10 класса. Воевал в стрелковой дивизии на Калининском и Воронежском фронтах. Здесь против частей Красной армии воевали не только кадровые немецкие дивизии, но и венгерские, финские, румынские части. Федор в свои 17 лет встретился лицом к лицу с итальянскими войсками и - выстоял.

«Дон переходили в ноябре по льду. Много было трупов солдат. Вот против нас воевала итальянская армия. Мы увидели колонны пленных итальянцев. Обмороженных, в легких шинелях. А мы - в полушубках, шапки-ушанки, на ногах - валенки, а у них - сапоги и ботинки. Морозы были очень жесткие», - рассказывает ветеран.

Чтобы помнили и никогда не забывали, в священный праздник для нашей страны для ветеранов Великой Отечественной звучат фронтовые песни и самые теплые слова благодарности.

Люди, которые поражают своей стойкостью. Сомнений нет: они действительно другой закалки. И они - лица Победы. Лидия Сурикова пережила блокаду Ленинграда. Ей 92, но дома не сидит. Каждые выходные поет в хоре и ходит на каблуках.

Ее отец защищал нашу страну, а она ждала его в городе, который собрал в кулак все свое мужество и выживал в этой бесчеловечной блокаде.

«Мы должны были победить. Этого не должно было быть, чтобы мы не победили. Столько слез, столько крови, столько всего было. Унывать не надо, потому что мы все равно победим», - говорит блокадница.

День Победы - поистине народный праздник. Во всех парках страны - масштабные гуляния. Люди делятся воспоминаниями и чтут традиции. Обязательный пункт праздника - полевая кухня.

У детей своя программа: рисуют голубое небо, мир без войны.

«Мирное небо. Все люди просто ходят, друг другу помогают. Никто никого не обижает. Вот это и есть наша страна», - говорит один из мальчишек.

Цена за мирное небо была огромна. Это десятки миллионов не вернувшихся с фронтов, погибших под в концлагерях и блокадном Ленинграде. Ветеранов Великой Отечественной осталось совсем мало. И в День Победы мы вновь и вновь говорим спасибо тем, кому обязаны жизнью.

Главных героев праздника поздравляют по всей стране. В подмосковном Раменском районе пришли домой к фронтовой медсестре Марии Анисимовне Сердюк. Совсем скоро она встретит свой 102-й день рождения. Говорит, за эти годы пришлось всего перенести, что ей порой кажется - она гораздо старше.

Цветущая и неунывающая, она приглашает всех отведать пирожки с картошкой, которые готовила сама. Гости хором благодарят военными песнями.

Маруся - так Марию Анисимовну называли раненые бойцы, которых она вытаскивала из окопов. Спасать жизни приходилось и во время форсирования Днепра.

«Когда мы освобождали Украину и переплывали Днепр - там ужасно было. Многие плавать не умели. Ноябрь месяц, вода холодная. Я как-то плавать умела, но я оказалась в лодке, где мало людей было. И переехали на правый берег Днепра. Сейчас, деточка, не забывается. Холодно и голодно было», - рассказывает ветеран.

Она прошла битву под Москвой, Курскую дугу, дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге осколками битого кирпича. Война глазами медсестры Маруси навсегда вошла в историю нашей страны: о подвигах 19-летней девчонки написана книга.

Там, где шли бои за освобождение Украины, внуки и правнуки красноармейцев сейчас завершают дело своих предков. Специально в День Победы медсестра с позывным «Курская Дуга» прямо из зоны проведения спецоперации отправила видеопоздравление.

«Спасибо Вам большое, что маленькая девочка Мария спасла столько людей, что она не сломалась. И нас тоже никто не сломает, потому что мы русские», - сказала она.

Как переплелись память прошлого и сегодняшние события, как участники спецоперации поздравляли ветеранов и что желали им в ответ победители Великой Отечественной - смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».