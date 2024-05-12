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Самолет Москва - Гуанчжоу совершил вынужденную посадку в Иркутске

Самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.
Услада Дубинина 2024-05-12 10:02:14
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Самолет Boeing-777, следовавший по рейсу Москва - Гуанчжоу, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска, об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Из сообщения известно, что причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность судна.

«12 мая 2024 года в аэропорту г. Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Боинг 777, выполнявший рейс "Москва-Гуанчжоу", в связи с технической неисправностью судна», - заявила транспортная прокуратура.

Посадка самолета прошла в штатном режиме. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Предварительное время вылета рейса в Гуанчжоу в 19:30 по часовому поясу Иркутска, указано в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота». Авиакомпания сообщила о размещении пассажиров в гостинице, а также о предоставлении им напитков и питания.

#в стране и мире #Самолет #иркутск #Аэрофлот #посадка
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