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Вице-канцлер Швейцарии потерял сознание в горах и умер

У Андре Симонацци остались жена и трое детей.
Услада Дубинина 2024-05-12 09:19:34
© Фото: Christian Pfander, ZUMAPRESS, Globallookpress

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонации умер во время похода в горы, об этом сообщили в пресс-релизе правительства страны. Пресс-секретарь Федерального совета умер в возрасте 55 лет, у него остались жена и трое детей.

«В пятницу он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и умер. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и Федеральный канцлер выражают свои глубочайшие соболезнования», - сообщило правительство.

Андре Симонации исполнял обязанности вице-канцлера и спикера Федерального совета Швейцарии с ноября 2008 года. Вице-канцлер присутствовал на заседаниях Правительства, вел протоколы и занимался связями с 1 января 2009 года. В пресс-релизе указано, что он возглавлял несколько отделов и президентскую службу в Федеральной канцелярии.

#в стране и мире #поход #Швейцария #Федеральное собрание #вице-канцлер
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