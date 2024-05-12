Наводнение в Афганистане привело к гибели 311 человек



В Афганистане от наводнений погибли 311 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН. Более двух тысячах домов оказались разрушенными результате наводнения в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, информирует Международная организация по миграции.

«Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим», - указано в сообщении Всемирной продовольственной программы.

Также наводнение из-за сильных ливней произошло на юге Бразилии. Гражданская оборона штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщила о 136 погибших. Число пропавших без вести людей составило 141 человек. Во многих городах затопило дороги, мосты и большинство улиц.