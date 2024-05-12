Гладков сообщил о запущенной сирене ракетной опасности в Белгороде

В Белгородском районе и городе Белгороде ранним утром 12 мая запустили оповещение о ракетной опасности.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, не стоит подходить к окнам в случае нахождения дома.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам», - призвал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, Гладков посоветовал укрыться в помещениях со сплошными стенами, где нет окон, а при нахождении на улице - уйти в укрытие или безопасное место.