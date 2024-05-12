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Гладков сообщил о запущенной сирене ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе, согласно сообщению губернатора Гладкова, запустили сирену ракетной опасности.
Дарина Криц 2024-05-12 04:21:46
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгородском районе и городе Белгороде ранним утром 12 мая запустили оповещение о ракетной опасности.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, не стоит подходить к окнам в случае нахождения дома.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам», - призвал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, Гладков посоветовал укрыться в помещениях со сплошными стенами, где нет окон, а при нахождении на улице - уйти в укрытие или безопасное место.

#в стране и мире #белгород #Вячеслав Гладков #воздушные сирены #ракетная опасность
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