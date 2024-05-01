Под «Волчьим логовом» Геринга в Польше найдены пять скелетов

Археологи-энтузиасты обнаружили человеческие останки под домом Wolfsschanze («Волчье логово»), который принадлежал нацистскому лидеру Герману Герингу. Прибывшие на место судмедэксперты установили, что фрагменты тел принадлежат трем взрослым, одному подростку и одному младенцу. Все тела найдены без конечностей, пишет газета Der Spiegel.

До сих пор считалось, что развалины дома Геринга полностью изучены, однако один из членов группы заметил фрагменты старого пола, под которым были найдены водопроводные трубы и фрагмент черепа на небольшой глубине. Там же нашли остальные останки.

Эксперты полагают, что тела закопали после постройки дома, иначе их должны были найти при прокладке труб. Останки могут принадлежать жертвам убийства, не связанного с нацистскими преступлениями, считают в полиции. Ведется следствие.