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Геолог Пиццоруссо раскрыла тайну пейзажа на картине «Мона Лиза»

Энн Пиццоруссо, которая является одновременно геологом и искусствоведом, заявила, что скорее всего да Винчи на картине изобразил пейзаж провинции Лекко на севере Италии.
Анастасия Бобылева 2024-05-12 03:15:15
© Фото: Ringo Chiu ZUMAPRESS.com Globallookpress

Геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что вычислила место, которое изобразил Леонардо да Винчи на картине «Мона Лиза». По ее мнению, оно находится в провинции Лекко на севере Италии, об этом пишет The Guardian.

Пиццоруссо сопоставила мост на картине с мостом Аццоне Висконти XIV века, горы - с юго-западными Альпами, а озеро - с озером Гарлате, на котором побывал когда-то Леонардо. И, по мнению геолога, сходство не вызывает сомнений.

До этого выдвигались теории о том, что мост и дорога на «Моне Лизе» относятся к городу Боббио, а также о том, что мост был написан в провинции Ареццо. Но Пиццоруссо обратила внимание на тот факт, что художник изобразил серо-белые скалы и известняковые породы в Лекко похожи на них. Также геолог отметила, что в Лекко есть озеро, в отличие от Боббио и Ареццо.

Пиццоруссо подчеркнула, что Леонардо всегда объяснял ученикам важность точного изображения природы. По ее словам, художник достаточно много времени провел, изучая территорию Лекко, что известно из его записей.

Свои доказательства она планирует представить на геологической конференции в Лекко. Энн Пиццоруссо призналась, что очень рада своим открытиям.

#в стране и мире #Леонардо да Винчи #искусство #Мона Лиза
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